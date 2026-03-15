Diego Dalla Palma ha dichiarato di attendere con gioia la propria morte, affermando di voler uscire dai problemi che lo affliggono. Ha inoltre riferito di aver mentito a un prete che, in punto di morte, gli avrebbe chiesto se gli volesse bene. Recentemente, lo stylist è tornato a parlare delle sue parole sulla morte “programmata” e delle reazioni che esse hanno suscitato.

“Quando ho parlato della morte si è scatenato un plotone di esecuzione” Diego Dalla Palma torna sulle parole pronunciate in tempi recenti a proposito della sua morte “programmata”. “Ma dai! Perché bisogna a tutti i costi giudicare qualcuno che ha un pensiero diverso?” si chiede dalle pagine de Il Giorno. “Ho detto semplicemente che sono affascinato dalla morte. Il coma mi ha imparentato con lei, la sto attendendo con gioia. Il mio spirito ha bisogno di un’altra dimensione”. Diego Dalla Palma e la morte. Il ‘profeta’ del make-up è a teatro oggi a Milano con lo spettacolo “Perché no?”, dopo il quale sta valutando di prendersi una pausa: “A me sembra ieri pomeriggio il tempo in cui mettevo le monetine nel jukebox per ascoltare le canzoni degli anni Sessanta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Attendo la morte con gioia, è ora di andare fuori dai co***oni. Ho mentito al prete che abusò di me e che in punto di morte mi chiese ‘Mi vuoi bene?'”: parla Diego Dalla Palma

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