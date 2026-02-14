Il furto dei gioielli della Corona al Louvre ha causato un grave danno alla reputazione del museo, aggravando i problemi già presenti. Da quel giorno, i responsabili sono ancora a piede libero e le indagini non avanzano come previsto. La polizia ammette di aver perso importanti tracce, mentre il direttore del museo si trova sotto pressione per le mancate misure di sicurezza.

La maledizione di Belfagor continua. Da quando il Louvre è stato vittima del clamoroso furto dei gioielli della Corona di Francia da parte di una banda di quattro individui travestiti da operai, i problemi si moltiplicano. Nella notte fra il 12 e il 13 febbraio una perdita d’acqua ha danneggiato il soffitto affrescato di una delle sale dell’ala Denon del museo parigino. Si tratta dell’ala del palazzo che si affaccia sulla Senna e ospita fra le altre cose capolavori della pittura italiana, tra cui la Gioconda di Leonardo Da Vinci. L’affresco danneggiato, intitolato “Il trionfo della pittura francese”, era stato realizzato da Charles Meynier nel 1819 e si trova nella celebre sala 707 chiamata “Duchâtel”, che ospita quadri dei pittori rinascimentali italiani Beato Angelico e Bernardino Luini, e si trova lungo il percorso che porta alla Gioconda e ai capolavori dell’arte veneta, tra cui “Le Nozze di Cana” del Veronese, nella sala 711. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il Louvre come Macron: fa acqua da tutte le parti

Da Felitto a Angri, le strade della provincia si sono fatte invivibili con il maltempo.

La decisione della giunta di trasferire studenti a Palazzo Mazzini Marinelli, situato in via Sacchi nella ZTL, è stata criticata dalla Lega, che evidenzia numerose criticità.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Caso Epstein, Macron indignato - Nove arresti per frode alla biglietteria del Louvre - Importante presenza italiana al WAICF di Cannes - Notizie e Musica dalla Francia e dalla Costa Azzurra; Il commento/ Simbolo della crisi francese; Che rosicata. Così gli italiani rispondono a Macron dopo la cerimonia di apertura; Macron e il caso Gioconda: il post che infiamma l’apertura di Milano-Cortina 2026.

Non sono contestatori di Macron: i ladri del Louvre sono in realtà dei monarchici acrobaticiHo un sogno: che i ladri funamboli autori dello spettacolare furto al Louvre non siano in realtà né loschi intermediari di ricconi dai caveau strapieni di opere d’arte né, come ho sentito ventilare, ... ilfoglio.it

La promessa di Macron: I gioielli rubati al Louvre saranno recuperati e tutti i ladri arrestatiRoma, 8 novembre 2025 – I gioielli saranno recuperati e saranno arrestati e processati tutti i ladri che hanno partecipato al clamoroso furto al Louvre. In una dichiarazione a metà tra ... quotidiano.net

NOTIZIA ANSIA Dopo il clamoroso furto al Louvre, Macron si rivolge al PD di Castel di Lama per avere soluzioni. Le prime parole della segretaria sono state: perché Bochicchio, Relluce, Striscia la Lama, il marito dell’assessore. I nomi degli installatori. Ora la F facebook