Università Link | corso biennale su didattica integrata e inclusione Online 120cfu e 5 punti per la mobilità dei docenti di ruolo

L’Università degli Studi Link lancia un nuovo corso di perfezionamento di due anni dedicato a metodologie didattiche integrate e inclusione. Si svolge online, prevede 120 crediti formativi e offre 5 punti per la mobilità dei docenti di ruolo. Il percorso si rivolge a insegnanti, aspiranti e professionisti dell’educazione che vogliono aggiornarsi su tecniche moderne e inclusive per migliorare il successo di ogni studente.

L'Università degli Studi Link presenta il nuovo corso di perfezionamento biennale "Metodologie didattiche integrate e buone pratiche nella scuola dell'innovazione e dell'inclusione", un percorso formativo per accompagnare insegnanti, aspiranti docenti e professionisti dell'educazione verso una didattica moderna e inclusiva, orientata al successo formativo di tutti gli studenti. In un contesto scolastico in continua evoluzione saper

