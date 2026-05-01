Di Rosa | Teresa Fiore protagonista della Cultura 2025 oggi nel ‘nuovo’? Ecco perché tutti tacciono

Il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa ha commentato duramente la presenza della docente universitaria Teresa Fiore nel comitato tecnico-scientifico proposto da Michele Sodano, coinvolto nel progetto Cultura 2025. La sua dichiarazione arriva in risposta alla pubblicazione della notizia, suscitando una reazione forte e senza mezzi termini. La vicenda riguarda anche la figura di Fiore, protagonista del progetto, e ha suscitato molte reazioni nella comunità locale.

Il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa interviene con toni ancora più duri dopo la pubblicazione della notizia sul comitato tecnico-scientifico proposto da Michele Sodano, all’interno del quale compare la docente universitaria Teresa Fiore.“Non è un nome qualsiasi: è parte integrante di quel.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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