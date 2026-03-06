Sagra del Mandorlo in fiore donne gratis nei luoghi della cultura e la regina Elisabetta in teatro | cosa fare nel weekend

Nel fine settimana, la città si prepara a celebrare diversi eventi tra cui la Sagra del Mandorlo in fiore che inizia sabato 7 marzo, accompagnata da iniziative culturali dedicate alla Giornata internazionale della donna. Si svolgono inoltre spettacoli teatrali con la presenza della regina Elisabetta in teatro e diverse attività che offrono l’ingresso gratuito alle donne in alcuni luoghi della cultura.

Comincia la kermesse folcloristica con il festival internazionale "I bambini del mondo". Creatività femminile protagonista a Sambuca di Sicilia, a Caltabellotta e al museo Griffo tra dee, riti e rievocazioni. Al Palacongressi il recital pianistico di Marco Carmina Tradizione popolare, teatro, musica e iniziative dedicate alla Giornata internazionale della donna: fine settimana particolarmente ricco di appuntamenti con la città dei templi già pronta per l'avvio della Sagra del Mandorlo in fiore a partire da sabato 7 marzo. Il primo atto, come ormai avviene da oltre 20 anni, è il festival internazionale "I bambini del mondo", appendice della kermesse che porta in città gruppi folkloristici e giovani delegazioni provenienti da diversi Paesi.

Il Carnevale di Sciacca, l'anteprima del Mandorlo in fiore e Veronica Pivetti: cosa fare nel weekendLa festa in maschera più attesa entra nel vivo venerdì sera con il super ospite Fabio Rovazzi.

Mandorlo in fiore 2026: sarà la Sagra più costosa degli ultimi anni, ecco a cosa sono destinati i soldiLo stanziamento, per coprire i costi della kermesse, nel 2025 (anno di Capitale italiana della cultura ndr) era stato di 700 mila euro.

Viabilità nel caos per il Mandorlo in fiore, il Comune cambia ancora le disposizioni: divieti di sosta revocati in altre stradeNuovo dietrofront dopo le modifiche degli ultimi giorni. Uno scavo in via Pietro Nenni rende impraticabile il percorso previsto per i pullman ... agrigentonotizie.it

Al via la 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, ecco il programma completoIl 78° Mandorlo in Fiore, insieme al 68° Festival Internazionale del Folklore e al 23° Festival Internazionale I Bambini del Mondo, sarà un connubio, un unico evento capace di accomunare storie e ... grandangoloagrigento.it

: Vivi la magia della 78ª edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore, la festa che celebra l’arrivo della primavera nella splendida cornice della Valle dei Templi. Un’esplosione di colori - facebook.com facebook

Tutto pronto per l’edizione 2026 della festa del mandorlo in fiore, in programma ad Agrigento dal 7 al 15 marzo. Un vasto programma ricco di spettacoli, musiche, danze e intrattenimento x.com