In una recente intervista, un ex attaccante ha espresso la propria opinione sulla squadra allenata da Spalletti, affermando che con tre nuovi acquisti potrebbe puntare allo scudetto. Ha anche commentato positivamente il rendimento di un centrocampista, definendolo bravo. Inoltre, ha parlato della stagione del Como, definendola una meraviglia, e ha condiviso un pensiero sul suo possibile rendimento con un diverso allenatore.

"Potessi scegliere, le ultime quattro giornate di Serie A le giocherei con la Juventus". Parola di Totò Di Natale, uno che alla Signora ha detto "no" per davvero nel 2010 quando segnava a raffica e vinceva la classifica dei marcatori con l’Udinese. "Così in queste ultime partite – scherza l’ex attaccante napoletano – realizzerei quello che da giocatore non ho voluto fare e soprattutto darei una mano al mio amico Spalletti per la qualificazione in Champions. A Luciano manca un bomber. Dategli Alisson in porta, Bernardo Silva e una punta che fa la differenza e vedrete che sarà da scudetto il prossimo anno".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Di Natale: "Giocherei nella Juve di Spalletti: con tre innesti è da scudetto. Bravo Fabregas"

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