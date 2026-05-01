Di Natale a sorpresa | Giocherei alla Juve per dare una mano al mio amico Spalletti Gasp un maestro Chivu mi aveva stupito già alle giovanili
L’ex attaccante dell’Udinese ha commentato la stagione di Serie A, esprimendo un desiderio di giocare alla Juventus per aiutare il suo amico Spalletti. Ha anche detto che Gasp è un maestro e ha ricordato come Chivu lo abbia sorpreso già nelle giovanili. Di Natale ha vinto la classifica dei marcatori due anni consecutivi tra il 2009 e il 2011, distinguendosi come un attaccante creativo nel settore offensivo.
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