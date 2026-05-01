L’ex attaccante dell’Udinese ha commentato la stagione di Serie A, esprimendo un desiderio di giocare alla Juventus per aiutare il suo amico Spalletti. Ha anche detto che Gasp è un maestro e ha ricordato come Chivu lo abbia sorpreso già nelle giovanili. Di Natale ha vinto la classifica dei marcatori due anni consecutivi tra il 2009 e il 2011, distinguendosi come un attaccante creativo nel settore offensivo.

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© Calcionews24.com - Di Natale a sorpresa: «Giocherei alla Juve per dare una mano al mio amico Spalletti, Gasp un maestro. Chivu mi aveva stupito già alle giovanili»

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