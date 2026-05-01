L’ex attaccante ha commentato la Juventus di Spalletti, affermando che sarebbe disposto a giocare con questa squadra. Ha inoltre indicato la necessità di inserire tre nuovi giocatori per rafforzare il team. Oltre a parlare della Juve, ha analizzato le prestazioni di Fabregas al Como e ha espresso alcune considerazioni sul futuro del Lecce.

? Cosa sapere Totò Di Natale analizza la Juventus di Spalletti e il lavoro di Fabregas al Como.. L'ex attaccante suggerisce tre innesti per la Juve e valuta le sorti di Lecce.. Totò Di Natale lancia provocazioni e analisi sulla Serie A, puntando il dito su una Juventus in corsa per la Champions e proiettando il futuro del campionato con riflessioni su Lewandowski e le sorti di diverse squadre tra Lecce, Como e Inter. L’ex attaccante dell’Udinese, noto per aver rifiutato la Signora nel 2010 mentre dominava la classifica dei marcatori, ha analizzato il momento attuale del calcio italiano. Di Natale ha espresso un giudizio entusiasta sul lavoro svolto da Fabregas al Como, definendo la squadra una merav meraviglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Di Natale: giocherei con la Juve di Spalletti, servono 3 innesti

CONTE riuscirà a BATTERE la JUVENTUS di SPALLETTI L'analisi di MATRI e CARIGLIA | 4-3-2-1 | DAZN

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