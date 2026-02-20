Udinese-Fiorentina trasferta vietata ai tifosi viola

La partita tra Udinese e Fiorentina, in programma il 2 marzo 2026 allo Stadio Friuli, ha portato alla decisione di vietare l'accesso ai tifosi viola. La causa principale è l’alto rischio di incidenti legati alle recenti tensioni tra le due tifoserie. Le autorità hanno deciso di impedire ai supporter della Fiorentina di raggiungere il settore ospiti, anche per garantire la sicurezza di tutti. La scelta ha suscitato molte reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che attendono ulteriori sviluppi.

Trasferta vietata ai tifosi della Fiorentina in vista della partita contro l'Udinese Calcio, valida per il campionato di Serie A e in programma il 2 marzo 2026 allo Stadio Friuli (Bluenergy Stadium). Con un decreto prefettizio datato 19 febbraio 2026, la Prefettura di Udine ha disposto misure restrittive in occasione dell'incontro. Il provvedimento prevede la chiusura del settore ospiti dell'impianto friulano.