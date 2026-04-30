Il presidente della Lega di Serie A ha comunicato che il derby di Roma si giocherà alle 12.30, dopo aver ricevuto il divieto della Questura di disputarlo in orario serale. La decisione non è ancora ufficiale, ma questa indicazione potrebbe influenzare i programmi di cinque squadre coinvolte. La scelta si basa su motivazioni di ordine pubblico, secondo quanto riferito dalla Lega.

Il derby di Roma di domenica 17 maggio si giocherà alle 12.30. Non è ancora ufficiale, ma il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli lo ha di fatto annunciato a margine della conferenza di presentazione del progetto Road to Zero, l’iniziativa di Lega Serie A, Sport e Salute e Roma Capitale per una finale di Coppa Italia a impatto zero per l’inquinamento ambientale. Sollecitato su data e orario del derby romano, il presidente Simonelli ha dichiarato: "Non mi pare che ci siano troppe opzioni. Di sera non si può giocare perché la Questura non lo consente per motivi di ordine pubblico. Di pomeriggio ci sarebbe la contemporaneità con la finale degli Internazionali di tennis e quindi non è consigliabile.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Simonelli "annuncia" il derby di Roma alle 12.30. E la scelta può cambiare i piani di 5 squadre

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