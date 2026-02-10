L'omicida del panettiere e il fratello trasferiti in altri carceri dopo la foto scattata in cella

Sono stati trasferiti in due carceri diversi in Campania Andrea Sirica, l'uomo accusato dell'omicidio del panettiere Gaetano Russo, e suo fratello Daniele. La polizia penitenziaria ha trovato nella cella una foto scattata dai due, che ora rischia di complicare ancora di più il loro caso.

Sono stati trasferiti in due diversi carceri campani Andrea Sirica, arrestato per l'omicidio del panettiere Gaetano Russo, e il fratello Daniele; la Penitenziaria ha rinvenuto il cellulare con cui si sono scattati la foto in cella.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Gaetano Russo L’omicida del panettiere in Sarno si fotografa in cella con il fratello, è polemica Andrea Sirica, il 35enne arrestato per l’omicidio del panettiere di Sarno, Gaetano Russo, si fa ritrarre in cella con il fratello. Salerno, la denuncia: l’omicida del panettiere di Sarno si fotografa in cella con il fratello La notizia ha fatto rapidamente il giro della città. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Gaetano Russo Argomenti discussi: Panettiere ucciso a Sarno, assassino scatta foto in cella con il fratello; Salerno, l'omicida del panettiere di Sarno si fotografa in cella con il fratello: scoppia la polemica; Gaetano Russo ucciso a Sarno da Andrea Sirica, la rabbia della figlia: Killer cresciuto con papà; Salerno, panettiere di 61 anni ucciso a coltellato a Sarno: arrestato un 33enne. Salerno, l’omicida del panettiere di Sarno si fotografa in cella col fratello: scatta l’indagine internaAndrea Sirica, il 35enne arrestato per l’omicidio del panettiere di Sarno Gaetano Russo, si è fatto fotografare in carcere insieme al fratello Daniele, già detenuto nella stessa struttura per altri re ... agro24.it Salerno, la denuncia: l'omicida del panettiere di Sarno si fotografa in cella con il fratelloAndrea Sirica e il fratello, già detenuto nello stesso penitenziario, avevano anche aperto un profilo Instagram insieme. Account chiuso dopo la denuncia del deputato Borrelli ... adnkronos.com Foto in carcere (e condivisa sui social) per il presunto omicida di Sarno. L'immagine lo ritrae col fratello, a sua volta detenuto nel penitenziario di Fuorni. Mercoledì alle 15 nel duomo di Episcopio i funerali del panettiere ucciso con lutto cittadino - facebook.com facebook Salerno, la denuncia: l’omicida del panettiere di Sarno si fotografa in cella con il fratello x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.