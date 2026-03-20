La Sampdoria si avvicina a un possibile cambio nello staff tecnico, con l’arrivo di Diana, ex allenatore del Brescia, che dovrebbe affiancare Lombardo. Diana è in vantaggio rispetto a Gastaldello e Pavan nella corsa per il ruolo. La società sta valutando le opzioni per rafforzare la squadra prima dell’inizio delle partite. La decisione definitiva potrebbe arrivare a breve.

Una nuova figura nello staff tecnico della Sampdoria, da scegliere in una rosa di tre nomi, tutti ex blucerchiati: Aimo Diana (esonerato l’8 dicembre dal Brescia) è il favorito su Daniele Gastaldello e Simone Pavan. Una decisione definitiva verrà presa comunque dopo la partita di domenica con l’Avellino. Il prescelto andrà ad affiancare Attilio Lombardo. Non un ticket stile Gregucci-Foti, ma un’integrazione dello staff resa necessaria innanzitutto sul piano numerico dopo l’addio degli altri due tecnici della prima squadra, esonerati dal club dopo il crollo di Frosinone, alla vigilia della maxisqualifica di entrambi per il ruolo di Foti. Ora resta da vedere cosa farà Nicola Pozzi, che era rimasto al lavoro con Lombardo pur facendo parte del gruppo di lavoro uscente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sampdoria sempre più a rischio: in arrivo Diana per affiancare Lombardo

Articoli correlati

Sampdoria, Lombardo già a rischio? Tensione dei tifosi, faccia a faccia dirigenza-squadra. Avellino decisivo, qual è la situazione!Rinnovo Pio Esposito Inter, club al lavoro per blindarlo: ingaggio quadruplicato! Le cifre e i dettagli del prolungamento dell’attaccante...

Pronostico Carrarese-Sampdoria: Lombardo non perde nemmeno stavoltaCarrarese-Sampdoria è una partita valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e...

Altri aggiornamenti su Sampdoria sempre più a rischio in...

Temi più discussi: Sampdoria, Lombardo: Emozionato come il primo giorno di scuola, ma ora è più difficile. Obiettivo salvarsi senza i play out, in ogni caso non scappo; Incredibile Sampdoria: oltre a Diana ecco le idee Gastaldello e Pavan come vice; Frena il Venezia, 0-0 con la Sampdoria. Il Monza è a -1; Sampdoria nel caos, maxi squalifica per Gregucci e Foti: Mancini tirato in ballo, l'ex ct è una furia sui social.

Sampdoria, panchina a rischio: Lombardo verso l'addio, si valutano D'Angelo e FriisNon c'è pace per la panchina della Sampdoria. La sconfitta di Carrara ha aperto una nuova crisi in casa blucerchiata, e il futuro di Attilio. tuttomercatoweb.com

Sampdoria, Lombardo già a rischio? Il match contro l’Avellino potrebbe già essere decisivo. Ecco qual è la situazione in casa blucerchiataSampdoria, Lombardo già a rischio? Il match contro l'Avellino potrebbe già essere decisivo. Ecco qual è la situazione in casa blucerchiata ... calcionews24.com

Sport Channel 214. . Dopo le quattro salvezze ottenute a Genova sponda rossoblù mister Davide Ballardini torna a Marassi contro i rivali della Sampdoria. Sfida importante per l'Avellino che affronterà i blucerchiati domenica 22 marzo alle ore 17:15. - facebook.com facebook

. @sampdoria, valutazioni in corso su una possibile aggiunta allo staff di Lombardo: Diana, Gastaldello e Pavan in lista x.com