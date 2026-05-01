Dentro la battaglia di fuoco | il video impressionante della lotta alle fiamme sul Faeta

Un video diffuso mostra le operazioni di spegnimento di un incendio che si è sviluppato sul monte Faeta, vicino a Pisa. Le immagini catturano l’intervento di vigili del fuoco e delle forze di sicurezza sul luogo dell’incendio, evidenziando la lotta contro le fiamme e le operazioni di contenimento. La scena si svolge in un’area boschiva soggetta a interventi di emergenza per domare il rogo.

San Giuliano Terme (Pisa), 1 maggio 2026 – Un video impressionante che mostra i momenti della battaglia contro le fiamme. Sul Monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa, sono decine e decine le persone, tra volontari delle varie associazioni, forze dell’ordine e vigili del fuoco, impegnate nello spegnimento di un rogo che ha fatto paura. Che ha lambito le case dell’abitato di Asciano, frazione di San Giuliano Terme. E che ha portato il fumo lontano, fino a Livorno. Centinaia di ettari, km quadrati di vegetazione aggredita dal fuoco. https:www.lanazione.itvideoincendio-monte-faeta-la-battaglia-con-il-fuoco-dellantincendi-boschivi-wvxl8cr3...🔗 Leggi su Lanazione.it

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