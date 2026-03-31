Vigor prosegue la rincorsa ai playoff
Dopo la sconfitta nel derby, la Vigor prosegue la sua corsa ai playoff. La squadra mantiene buone possibilità grazie alle sconfitte di L’Aquila, Atletico Ascoli e Notaresco nello stesso turno di domenica. La classifica rimane aperta e la squadra continua a lottare per una posizione utile nella fase successiva della stagione.
La sconfitta nel derby non ha in alcun modo compromesso la corsa playoff della Vigor visto che L’Aquila, Atletico Ascoli e Notaresco sono uscite sconfitte dal turno di domenica scorsa. I senigalliesi possono ancora sperare, ma devono continuare a lottare; l’importante è fare in modo che il derby perso contro l’Ancona non lasci strascichi. Le energie fisiche e mentali sono state prosciugate dopo una partita così intensa, infatti, in vista della gara del 2 aprile a Recanati, la squadra si allenerà ogni giorno, ma ad orario ridotto. A proposito della sfida in terra leopardiana: le due società si sono accordate per posticipare il match alle ore 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Ancona, prosegue la rincorsa alla vetta. In campo è vietata ogni distrazioneL’Ancona si rimbocca le maniche, pronta alla lotta nella sfida odierna contro l’Atletico Ascoli.
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