Il campionato di Seconda Categoria torna in campo dopo la pausa, con cinque partite in programma nel weekend. Tra queste, spicca il match tra Vigor San Sisto e Vadese, due squadre che cercano di migliorare la propria posizione in classifica. La ripresa delle gare porta con sé diverse sfide che potrebbero determinare gli sviluppi della stagione e definire le squadre protagoniste.

Dopo la sosta anche il campionato di Seconda Categoria riprende in questo weekend la sua corsa. Cinque le partite da giocare e tanti i verdetti da assegnare. Girone A. Al comando c’è la Vadese con 3 punti sul Ca Gallo e 7 sulla Vigor San Sisto. Al quarto posto (a meno 9) il Valfoglia Tavoleto. Nella zona bassa è in sofferenza la Santangiolese (ultima). In programma domenica il big-match tra Vadese-Vigor San Sisto, ovvero la prima contro la terza. In caso di successo della capolista i ragazzi di mister Orazi aggiungerebbero alla loro classifica punti preziosi e nuovo entusiasmo per cogliere l’obiettivo finale della promozione diretta, di contro in un caso di un successo della Vigor San Sisto (che andrebbe a meno 4) il Ca Gallo che gioca in casa contro il Casinina in caso di vittoria potrebbe raggiungere in vetta la Vadese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seconda categoria. Ripresa con il match che scotta. Vigor San Sisto sfida la Vadese

Seconda categoria, le partite di oggi. Big match ad Apecchio. Viridissima-VadeseAnche oggi non mancherà il divertimento per i numerosi tifosi che seguono il campionato di Seconda.

Seconda categoria Vadese, tre punti d’oro con PiandimeletoSECONDA CATEGORIA – 20^ giornata Girone A Ca Gallo-Viridissima Apecchio 4-0; Cagliese-Santa Cecilia 2-0; Isola di Fano-Carpegna 0-0; Pole...

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Seconda categoria. Ripresa con il match che scotta. Vigor San Sisto sfida la VadeseLa terza fa visita alla capolista. Il Ca Gallo resta in agguato. pronto all’aggancio in vetta. Radi sempre al timone dello Ies. sport.quotidiano.net

Second Division. The match resumes with a heated one. Vigor San Sisto takes on Vadese.The third team visits the league leaders. Ca Gallo remains on the prowl, ready to catch up at the top. Radi remains at the helm of Ies. sport.quotidiano.net