Delitti in Paradiso 15 stasera su Rai 2 | anticipazioni e trama del 27 marzo
Questa sera su Rai 2 Don Gilet nei panni dell'ispettore Mervin Wilson torna a guidare la squadra di Saint?Marie nel nuovo episodio Pegaso. A seguire lo spin-off Oltre il Paradiso con il mistero della medium Questa sera, venerdì 27 marzo alle 21:20 su Rai 2, torna il fascino dei Caraibi con la terza puntata della quindicesima stagione di Delitti in Paradiso. La serie continua a seguire la squadra di polizia dell'isola immaginaria caraibica di Saint Marie, diretta dal detective capo Mervin Wilson, alle prese con nuovi omicidi da risolvere in ambientazioni esotiche e apparentemente tranquille. Intrighi sotto il sole: episodio "Pegaso" Nell'episodio intitolato Pegaso, l'ispettore Mervin si trova alle prese con un caso di omicidio complesso e pieno di misteri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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#PrimaVisione - Alle 21.20 "Delitti in Paradiso" stagione 15 ep.3 con Don Gilet, Don Warrington, Elizabeth Bourgine, Shantol Jackson “Pegaso” - L’ispettore Mervin è immerso anima e mente nella soluzione di un caso di omicidio particolarmente intricato. L’i - facebook.com facebook