A Levico, il pilota Diego Degasperi partecipa alla Cronoscalata Levico-Vetriolo-Panarotta, una competizione automobilistica che mette alla prova la sua abilità sul cronometro. Oltre a gareggiare, si occupa anche di ruoli organizzativi nell'evento, gestendo aspetti logistici e coordinando le attività della corsa. La partecipazione combina così l’impegno sportivo con la responsabilità di contribuire all’organizzazione della manifestazione.

? Cosa sapere Diego Degasperi gareggia alla Cronoscalata Levico-Vetriolo-Panarotta tra impegno sportivo e compiti organizzativi.. Il pilota Vimotors punta al riscatto dopo il secondo posto ottenuto nell'ultima edizione.. Il weekend della Cronoscalata Levico – Vetriolo – Panarotta, Trofeo Francesco Pera, vedrà Diego Degasperi impegnato in una sfida doppia tra il volante della vettura e le responsabilità organizzative sulle strade di casa. Il portacolori Vimotors, che gode del supporto tecnico di Xmotors Team e Next Racing, si prepara a scendere in gara con obiettivi ambiziosi su più fronti. La competizione rappresenta infatti un appuntamento cruciale sia per il Campionato Italiano Velocità Montagna, nella zona nord, sia per l’International Race Salita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Degasperi a Levico: sfida al cronometro e doppio ruolo organizzativo

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Temi più discussi: Xmotors Team: Degasperi a Levico in doppia veste; Flavio Brega pronto alla sfida del Rally del Friuli Venezia Giulia.; Velocità in salita: Degasperi a Levico in doppia veste.

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