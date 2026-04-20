Riccione Martina Cicognani sfida il cronometro | doppio argento

Sabato scorso a Riccione, Martina Cicognani ha gareggiato nel Campionato italiano giovanile Finp. La nuotatrice della Rari Nantes Romagna ha conquistato due medaglie d’argento nella categoria S6. La competizione si è svolta nelle acque della località, con Cicognani che si è confrontata con altri atleti della stessa categoria. La manifestazione ha visto numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni italiane.

Sabato scorso, nelle acque di Riccione, la Rari Nantes Romagna ha protagonista Martina Cicognani, che durante il Campionato italiano giovanile Finp ha ottenuto due medaglie d’argento nella categoria S6. La giovane nuotatrice ha affrontato le sfide delle gare sprint con una determinazione che ha permesso di limitare i danni derivanti da alcuni errori tecnici, trasformando momenti critici in opportunità di apprendimento per il suo percorso atletico. Dettagli tecnici e gestione dell’errore nelle vasche di Riccione. La competizione si è rivelata un banco di prova complesso per la prestazione di Cicognani, dove la precisione millimetrica richiesta dalle distanze brevi è stata messa alla prova da imprecisioni tattiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riccione, Martina Cicognani sfida il cronometro: doppio argento Notizie correlate Nuoto Paralimpico, due argenti per Martina Cicognani al Campionato italiano giovanile Finp di CerviaSi chiude con un bilancio in chiaroscuro la partecipazione della Rari Nantes Romagna al Campionato italiano giovanile Finp, andato in vasca sabato a... Tiro a volo, Italia-Oman: doppio oro e doppio argento nei Mixed Team per gli AzzurriLa Friendship Competition Italia-Oman di tiro a volo di Muscat si è chiusa con un bilancio estremamente positivo per la delegazione italiana. Altri aggiornamenti Nuoto Paralimpico, due argenti per Martina Cicognani al Campionato italiano giovanile Finp di CerviaResta comunque positivo il quadro complessivo, con margini di miglioramento evidenti proprio alla luce degli episodi che hanno inciso sulle prove ... forlitoday.it Doppio argento per Martina Cicognani della Rari Nantes Romagna ai Tricolori FINP di CerviaDue medaglie d’argento per Martina Cicognani al Campionato Italiano giovanile FINP, disputato il 18 aprile nella località romagnola. L’atleta della Rari ... ravennanotizie.it