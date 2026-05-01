DeepMind batte GPT-5 nei test medici | l’IA guida la diagnosi

Un nuovo confronto tra sistemi di intelligenza artificiale nel campo medico ha visto l'assistente DeepMind superare GPT-5.4 in una serie di test diagnostici. L'esito ha registrato un punteggio di 63 contro 30 a favore di DeepMind, dimostrando una maggiore efficacia nel supporto alle diagnosi cliniche. I risultati sono stati pubblicati da un'organizzazione di ricerca specializzata in tecnologie sanitarie.

? Cosa sapere L'assistente DeepMind supera GPT-5.4 nei test diagnostici con un punteggio di 63 a 30.. Il sistema supporta i medici di base gestendo dati farmacologici con precisione del 73,3%.. L’assistente clinico sviluppato da Google DeepMind ha superato il modello GPT-5.4-thinking-with-search in una serie di test medici al buio, dimostrando capacità diagnostiche superiori nonostante la persistente necessità della supervisione umana per i casi più complessi. La nuova tecnologia punta a integrare l’intelligenza artificiale all’interno del flusso di lavoro quotidiano dei medici di base, operando secondo un paradigma definito triadic care. In questo schema, gli agenti digitali supportano la gestione del paziente e il percorso terapeutico, lasciando però l’autorità clinica e il controllo finale interamente nelle mani del personale medico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - DeepMind batte GPT-5 nei test medici: l’IA guida la diagnosi Notizie correlate Sanità 4.0, dai chatbot IA diagnosi errate nell’80% dei casi medici in fase inizialeI chatbot basati sull‘intelligenza artificiale formulano diagnosi errate in oltre l’80% dei casi medici nelle fasi iniziali. Puglia guida l’IA nella PA: 4,6 milioni per 4 test praticiLa Puglia si posiziona come guida nazionale nella sperimentazione dell’intelligenza artificiale all’interno della Pubblica Amministrazione,...