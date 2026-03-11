Puglia guida l’IA nella PA | 4,6 milioni per 4 test pratici

La Puglia si distingue come regione leader in Italia nell’ambito dell’intelligenza artificiale applicata alla Pubblica Amministrazione, con un progetto che prevede quattro test pratici e un finanziamento superiore a 4,6 milioni di euro. La regione coordina un hub interregionale dedicato alla sperimentazione, coinvolgendo diversi enti pubblici e stakeholder locali. La notizia è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali e documenti di progetto.

La Puglia si posiziona come guida nazionale nella sperimentazione dell’intelligenza artificiale all’interno della Pubblica Amministrazione, coordinando un hub interregionale finanziato con oltre 4,6 milioni di euro. Questa iniziativa, parte del programma REG4IA, mira a trasformare i processi burocratici attraverso quattro test pratici che spaziano dalla redazione automatica dei documenti al monitoraggio degli appalti. L’assessore regionale Sebastiano Leo ha sottolineato durante l’incontro tenutosi a Genova che la strategia regionale non punta a sostituire il lavoro umano, ma a potenziare le capacità decisionali delle istituzioni mantenendo la centralità della persona nelle scelte finali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia guida l’IA nella PA: 4,6 milioni per 4 test pratici Articoli correlati Intelligenza Artificiale nella PA: la Puglia guida la sperimentazione a livello nazionaleImplementare soluzioni basate sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per supportare attività e processi delle pubbliche amministrazioni. Intelligenza artificiale: Regione Puglia, ruolo guida nella sperimentazione per semplificare i processi amministrativi Intervento dell'assessoreDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Regione Puglia guida la sperimentazione per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Puglia guida Temi più discussi: Nasce in Puglia Mirai Robotics, la startup di robotica per veicoli marini a guida autonoma; Marzo 2026: 10 nuovi ristoranti nella Guida MICHELIN Italia; BARI | MIRAI ROBOTICS: NASCE IN PUGLIA LA START UP DI PHYSICAL AI PER DOTARE L’EUROPA DI LEADERSHIP E CONTROLLO DEI MARI; Robotica marina e Physical AI: con Mirai Robotics nasce in Puglia l'hub europeo per i veicoli a guida autonoma. Leo: Reg4IA, la Puglia guida la sperimentazione di soluzioni IA per la Pubblica Amministrazione italianaRegione Puglia guida la sperimentazione per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale per semplificare i processi amministrativi, ridurre i tempi della ... corrieresalentino.it Regioni, nasce il modello di regia istituzionale per la sperimentazione dell’AI. Come funziona Reg4IAAlla guida di Reg4IA 4 partenariati impegnati su salute e turismo, ambiente e mobilità sostenibile, PA e sicurezza del territorio. key4biz.it Regione Puglia guida la sperimentazione per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per semplificare i processi amministrativi, ridurre i tempi della burocrazia e migliorare la qualità delle decisioni pubbliche. Le azioni già in corso e da mettere in campo sono s - facebook.com facebook Nasce in Puglia Mirai Robotis, la startup di robotica per veicoli marini a guida autonoma x.com