Sanità 4.0 dai chatbot IA diagnosi errate nell’80% dei casi medici in fase iniziale

Recentemente è stato rilevato che i chatbot alimentati dall’intelligenza artificiale commettono errori di diagnosi in più dell’80% dei casi medici nelle prime fasi di valutazione. Questa percentuale riguarda le diagnosi formulate durante i primi incontri con i pazienti, sollevando dubbi sulla affidabilità di questi strumenti in ambito sanitario. Il tema ha suscitato attenzione tra professionisti e istituzioni che si occupano di tecnologia e salute.

I chatbot basati sull ‘intelligenza artificiale formulano diagnosi errate in oltre l’80% dei casi medici nelle fasi iniziali. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Jama Network Open e riportato dal Financial Times, secondo cui i principali modelli linguistici di grandi dimensioni faticano a suggerire una gamma di possibili diagnosi quando i dati relativi al paziente sono scarsi, tendendo spesso a restringere il campo troppo precocemente a un’unica risposta. “Questi modelli eccellono nell’individuare la diagnosi definitiva una volta che i dati sono completi, ma incontrano difficoltà nella fase iniziale e ‘aperta’ del caso clinico, quando le informazioni a disposizione sono scarse”, spiega Arya Rao, autrice principale dello studio e ricercatrice presso il sistema sanitario Mass General Brigham, con sede in Massachusetts.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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