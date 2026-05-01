Il governo ha approvato il decreto lavoro il 1 maggio 2026, che riguarda in particolare i rider. La norma stabilisce che l’algoritmo utilizzato dalle piattaforme digitali può essere considerato prova del rapporto di lavoro subordinato. Con questa decisione, l’onere di dimostrare la natura del rapporto passa alle aziende che gestiscono le piattaforme, rendendo più facile per i lavoratori dimostrare la loro condizione di dipendenza.

? Cosa sapere Il governo vara il decreto lavoro il 1 maggio 2026 per i rider.. L'algoritmo diventa prova della subordinazione spostando l'onere della prova sulle piattaforme digitali.. Il governo ha varato il nuovo decreto lavoro in questa mattina di venerdì 1° maggio 2026, stabilendo norme stringenti per i rider e i lavoratori delle piattaforme digitali con l’obiettivo di sradicare le zone d’ombra del settore. Il provvedimento punta a regolare un comparto ritenuto poco trasparente dalle associazioni di categoria, introducendo meccanismi per contrastare il caporalato digitale e garantire la subordinazione laddove sussistano i presupposti di controllo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Decreto lavoro: l’algoritmo diventa prova del rapporto subordinato

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