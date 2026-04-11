Attenzione alle prestazioni d’opera occasionali | se c’è subordinazione e vincolo orario il rapporto di lavoro è subordinato

Una docente di una scuola privata ha contestato la validità di alcuni contratti a progetto, sostenendo invece di essere in un rapporto di lavoro subordinato. La questione riguarda la distinzione tra prestazioni occasionali e rapporti di lavoro subordinato, in particolare quando ci sono elementi come subordinazione e vincolo orario. La discussione si inserisce in un contesto più ampio di verifiche sulle condizioni di impiego e sulla corretta classificazione delle attività svolte.

Una docente di una scuola privata agiva contestando la legittimità di contratti a progetto rivendicando invece l'esistenza di un rapporto di subordinazione. Il datore di lavoro invece eccepiva la piena legittimità del proprio operato, evidenziando che il rapporto si era svolto in coerenza con la prescelta formalizzazione. Escludendo pertanto la sussistenza della subordinazione. Ma per il Tribunale del lavoro le cose non stanno così. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Lavoro, prestazioni occasionali in crescita: flessibilità come scelta o precarietà imposta?Negli ultimi vent’anni il mercato del lavoro italiano è dovuto diventare sempre più flessibile. Ex Lsu di una coop vince in tribunale, Sgs scuola Sicilia: “Riconosciuto rapporto di lavoro subordinato”La sentenza numero 242026 della Corte d'Appello di Palermo, sezione lavoro, depositata il 12 gennaio 2026, rappresenta un precedente significativo... Argomenti più discussi: Attenzione alle prestazioni d'opera occasionali: se c'è subordinazione e vincolo orario, il rapporto di lavoro è subordinato; AQUA-G EVO: Pompa di calore R290 per il commerciale anche per alte temperature; Il coordinamento orizzontale tra autorità italiane: tra distribuzione assicurativa ed autorità di risoluzione delle controversie - DB; CCB: Comunicato unitario Welfare di Gruppo. Recupero liste d'attesa, anticipate quasi sessantamila prestazioniA due mesi dall’avvio dei piani sperimentali sono 118.578 le persone contattate. Un terzo delle prestazioni erogate è relativo al 2026 ... rainews.it Liratv. . LIRATV, Salerno nel Pallone stasera alle 20:30 "Attenzione puntata sulla Salernitana che domenica farà visita al Trapani" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #eseiprotagonista #liratv #Salernitana #serieC #francescaDeSimone #robertoC - facebook.com facebook Attenzione alla truffa "della ballerina" È in corso una campagna di #phishing su WhatsApp in cui gli utenti ricevono un messaggio apparentemente inviato da un contatto conosciuto e presente in rubrica, che invita a cliccare su un link per votare una bambina i x.com