Ex Lsu di una coop vince in tribunale Sgs scuola Sicilia | Riconosciuto rapporto di lavoro subordinato

La Corte d'Appello di Palermo ha riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato a favore di un ex Lsu di una cooperativa. La sentenza, depositata il 12 gennaio 2026, apre la strada a molte altre vertenze simili. La decisione si basa sulla valutazione che i lavoratori svolgevano funzioni tipiche di un impiego subordinato e non occasionali. Un passo importante che potrebbe cambiare la sorte di tanti altri ex lavoratori nella stessa situazione.

La sentenza numero 242026 della Corte d'Appello di Palermo, sezione lavoro, depositata il 12 gennaio 2026, rappresenta un precedente significativo per gli ex Lsu Ata co.co.co. provenienti da cooperativa con socio pubblico (ministero dell’Istruzione). I giudici hanno accolto il ricorso di un.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Ex Lsu Sicilia

La Corte d’Appello di Palermo ha stabilito che il lavoro svolto da ex Lsu precari nelle scuole e istituzioni statali sarà riconosciuto sotto il profilo giuridico ed economico.

Argomenti discussi: Personale Ata ex Lsu, riconoscimento del servizio pre-ruolo. ANIEF apre le adesioni al ricorso per ricostruzione di carriera e arretrati; Personale ATA ex LSU proveniente da cooperative: il servizio pre-ruolo può essere riconosciuto ai fini della carriera e dello stipendio?; Risorse per gli ex LSU/LPU, Scutellà (M5S): La Regione ha disatteso l'Accordo Quadro; Calabria, la rivolta degli ex LSU/LPU: Siamo il 95% degli Enti locali ma restiamo poveri.

