Decò Alfa Catania scatta l' ora dei play-off | domani gara 1 contro Giarre
Domani alle 18:30, presso il PalaLeonardo, si terrà la prima gara dei play-off tra la Decò Alfa Catania e il Basket Giarre. La squadra rossazzurra si prepara a scendere in campo per la fase decisiva della stagione, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo davanti al proprio pubblico. La partita apre ufficialmente la serie tra le due formazioni, che si sfideranno in un percorso che proseguirà in base ai risultati ottenuti.
Per la Decò Alfa Catania è tempo di play-off. Il quintetto rossazzurro, domani pomeriggio (ore 18,30), ospiterà al PalaLeonardo il Basket Giarre. In programma gara 1 del primo turno. La seconda partita si disputerà al PalaCannavò di Giarre martedì 5 maggio (ore 19,30). L’eventuale gara 3 si.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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