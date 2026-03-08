Decò Alfa Catania vince a Trapani e aggancia Gela in vetta alla Poule Promozione di Serie C

Decò Alfa Catania ha ottenuto una vittoria in trasferta contro Trapani e ha raggiunto Gela in testa alla classifica della Poule Promozione di Serie C. La squadra rossazzurra ha conquistato tre punti importanti, riportandosi in vetta alla classifica e dimostrando determinazione sul campo. La partita si è conclusa con il risultato favorevole alla formazione catanese.

Gli alfisti, nella prossima giornata (la prima di ritorno), giocheranno ancora in trasferta (sabato 14 marzo, ore 17,30) contro il Cus Palermo Emozioni targate Decò Alfa Catania. Il quintetto rossazzurro vince in trasferta e torna ad occupare il primo posto della classifica della Poule Promozione della Serie C. Rossazzurri corsari sul campo della Virtus Trapani per 92-73. Grande vittoria che vale il primato in graduatoria. La Decò Alfa Catania raggiunge il Gela (battuto dagli Svincolati Milazzo per 73-69) a quota 22 punti, ma è prima in virtù della migliore differenza canestri. Ottima prestazione della squadra allenata da coach Željko Zecevic.