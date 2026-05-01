Decaro reagisce dopo attacco sui social | Favoritismi a mio fratello dopo grave incidente? Menzogne

Il presidente della Regione Puglia ha risposto a una pubblicazione sui social network in cui una donna lo accusava di aver favorito il fratello, docente universitario e candidato al ruolo di rettore nel 2025, dopo che quest’ultimo aveva subito un grave incidente stradale. Decaro ha dichiarato di voler intentare una querela contro l’autrice del post, definendo le accuse come menzogne. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social network e sui media locali.