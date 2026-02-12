Pedro rassicura sui social dopo l' infortunio | Non sembra grave spero di

Pedro Rodriguez Ledesma ha rassicurato i tifosi sui social, spiegando che l’infortunio subito non sembra grave. Dopo aver condiviso un post su Instagram, il calciatore del Lazio ha lasciato intendere di sperare in un recupero rapido, calmando le preoccupazioni dei supporters. La squadra si prepara a valutare meglio le sue condizioni nelle prossime ore.

Lacio all’attenzione su Pedro: l’infortunio dell’attaccante spagnolo, protagonista di un recente gol contro la Juventus, ha interrotto momentaneamente la partita di Coppa Italia contro il Bologna. L’uscita anticipata, dovuta a un forte trauma alla caviglia, ha richiesto l’intervento dei sanitari e il cambio nell’inerzia dell’incontro. Nonostante la preoccupazione iniziale, le valutazioni successive hanno acceso l’ottimismo: si attendono gli esami per definire con esattezza i tempi di recupero, ma la situazione appare meno grave di quanto ipotizzato nel momento dell’incidente. Durante la sfida di Coppa Italia, Pedro è stato costretto a lasciare il terreno di gioco prima dell’intervallo a causa del trauma alla caviglia, sostituito dall’olandese Tijjani Noslin. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

