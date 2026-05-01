Il ministro Giorgetti ha dichiarato in Parlamento che l’aumento del debito pubblico rischia di compromettere la sovranità del paese. Secondo quanto affermato, un livello elevato di indebitamento potrebbe influire sulla capacità di decisione politica autonoma. La questione è stata sollevata nel corso di un intervento in aula, senza ulteriori dettagli su misure specifiche o conseguenze immediate.

? Cosa sapere Il ministro Giorgetti avverte in Parlamento che l'indebitamento compromette la libertà politica nazionale.. L'aumento del debito espone le scelte del governo alle pressioni dei grandi creditori internazionali.. Il ministro dell’Economia, Giorgetti, ha lanciato un monito severo tra le mura del Parlamento ieri, sottolineando come l’indebitamento di una nazione ne comprometta direttamente la libertà politica e decisionale. Secondo quanto emerso dai dibattiti parlamentari, la gestione dei conti pubblici non è una mera questione tecnica da esperti accademici, ma un fattore che determina chi detiene realmente il potere. Giorgetti ha evidenziato un legame inscindibile tra l’entità del debito accumulato e il numero di creditori che possono esercitare pressioni sulle scelte strategiche del governo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Debito pubblico: Giorgetti avverte, il rischio è la perdita di sovranità

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