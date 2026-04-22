Il ministro dell’economia ha commentato i recenti dati Eurostat, affermando che senza il ricorso al Superbonus il debito pubblico avrebbe mostrato una tendenza alla diminuzione. Ha anche invitato i rappresentanti del Movimento 5 Stelle a riconsiderare le proprie posizioni, sottolineando che in larga misura il peso del debito deriva dagli effetti negativi legati a questa misura introdotta in passato.

Giancarlo Giorgetti commenta i dati Eurostat e ricorda ai grillini che il peso del debito pubblico è dovuto, in larga parte, agli effetti nefasti del Superbonus voluto da Giuseppe Conte. Non mancando di criticare la rigidità di Bruxelles in un momento di congiuntura internazionale non facile. La conferenza stampa di presentazione del documento di finanza pubblica diventa anche il modo per fare chiarezza sull’Europa. Le parole del ministro. “Senza i dati sul superbonus l’andamento del debito pubblico sarebbe stato discendente”, ha detto il ministro dell’economia in una conferenza stampa. Leggi anche L'Eurostat certifica la crisi dell'Europa: forte disavanzo in Francia, pochi Paesi sotto la soglia del deficit.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giorgetti: “Senza il Superbonus il nostro debito pubblico sarebbe stato in discesa. L’Ue cambi registro”

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