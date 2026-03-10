Debito pubblico | la crisi del Golfo mette a rischio l’uscita dalla procedura Ue

La crisi nel Golfo e il conflitto in Medio Oriente hanno suscitato preoccupazioni tra gli analisti, che temono possano influenzare le prospettive economiche. Secondo Scope Ratings, queste tensioni potrebbero mettere a rischio l’uscita dalla procedura di deficit eccessivo avviata dall’Unione Europea. I mercati finanziari osservano con attenzione gli sviluppi nella regione e le ripercussioni sui mercati globali.

Il percorso verso l'uscita dalla procedura per disavanzi eccessivi sembrava ormai tracciato per l'Italia, ma la crisi in Medio Oriente minaccia di complicare la situazione e di mettere ulteriormente i bastoni fra le ruote del percorso di rientro dei conti pubblici del nostro Paese. La possibilità di anticipare di un anno il cammino virtuoso resta sempre chiaramente condizionata dalle decisioni dell'Europa, la successione di eventi che si è sviluppata quest'ultima settimana sullo scacchiere geopolitico internazionale pone tuttavia ulteriori incertezze e, nel caso dovesse scatenare conseguenze permanenti sui mercati finanziari, rischia di mettere in dubbio la necessaria discesa del rapporto fra deficit e Pil sotto il 3% fissato dal Trattato di Maastricht che ne è il presupposto essenziale.