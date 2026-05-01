Prima della partita contro l’Aston Villa, l’allenatore ha pronunciato un lungo discorso in cui ha detto che i perdenti piangono e che bisogna essere pronti a morire in campo. Nel frattempo, si è diffusa la notizia che De Zerbi abbia firmato con il Tottenham, società che sta attraversando uno dei momenti più difficili degli ultimi anni e ha deciso di affidarsi a lui nella speranza di invertire la rotta.

Perché De Zerbi è al Tottenham?. Perché il Tottenham è nel momento più buio della sua storia recente e ha scelto lui per provare a salvarsi. Roberto De Zerbi è arrivato il 31 marzo 2026, terzo allenatore della stagione dopo Thomas Frank (esonerato a febbraio con la squadra al 16° posto, dopo una sconfitta casalinga col Newcastle) e Igor Tudor (durato 44 giorni, sette partite, una sola vittoria). Un contratto quinquennale da 14 milioni a stagione — il secondo allenatore più pagato della Premier dopo Guardiola — per salvare una squadra che era a un punto dalla zona retrocessione. Il Tottenham si è giocato la carta De Zerbi perché cercava un allenatore che fosse l’opposto della noia: costruzione dal basso, amore per il rischio, attacchi rapidi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Zerbi e il monologo da brividi prima di Aston Villa: “I perdenti piangono. Noi dobbiamo morire in campo”

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