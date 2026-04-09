Quattro calciatori, Douglas Luiz, Abraham, Digne e Bailey, tornano a giocare con l'Aston Villa dopo aver passato un periodo in Italia, dove non hanno ottenuto risultati significativi. Questa sera affrontano il Bologna nei playoff di Europa League, una sfida che li vede protagonisti dopo le esperienze poco felici in campionati diversi. La loro presenza in campo è segnata da una storia di prove non sempre positive, ora riacquistano spazio con la maglia degli inglesi.

Il buono (Digne), il lungo (Abraham, è alto uno e novantaquattro), il cattivo (Douglas Luiz). E aggiungiamoci anche la meteora, Leon Bailey, perché non siamo in uno spaghetti western. Però qualcosa d’italiano ce l'hanno pure loro: un’ex. Squadra, s’intende. Cominciamo da Douglas Luiz. La sua love story con la Juventus è durata 27 partite (coppe comprese), qualche fischio, molte critiche e tanti soldi spesi. Era il 2024, luglio. Era arrivato per restare. Si era portato dietro anche Alisha Lehmann, la campionessa fidanzata. Joga bonito, caro Luiz. Thiago Motta, da poco nuovo allenatore e profeta dei bianconeri, si era ritrovato questo brazileiro tutto gioco solitario, molto fumo e niente arrosto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Douglas Luiz, Abraham, Digne, Bailey: da noi solo flop e polemiche, oggi tornano con l'Aston Villa

Leggi anche: Calciomercato Roma, Bailey torna all’Aston Villa? Emery valuta anche Abraham

Leon Bailey rinasce all’Aston Villa: da flop alla Roma a protagonista in InghilterraArrivato in prestito dall’Aston Villa durante la sessione estiva di calciomercato, è stato uno dei flop del mercato giallorosso.

Douglas Luiz interview after resigning for Aston Villa