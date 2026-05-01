Il primo maggio 2026, nel corso di un intervento, un rappresentante ha affermato che l'Emilia-Romagna si distingue come una delle principali zone del lavoro in Italia, con attività che spaziano dalla manifattura ai servizi, coinvolgendo sia il settore privato che pubblico. La regione viene descritta come un'area dinamica e attiva nel panorama occupazionale nazionale.

Bologna, 1 maggio 2026 - L' Emilia-Romagna “è uno dei grandi luoghi pulsanti del lavoro italiano in termini di manifattura, di servizi, di lavoro privato e pubblico. L'Emilia-Romagna, ovviamente, è una regione che combatte ogni giorno per garantire un lavoro equamente retribuito, un lavoro sicuro, un lavoro rispettato a chi è nato qui e a chi qui è venuto a cercare fortuna”. Sono le parole del presidente della Regione, Michele de Pascale con cui augura - sul suo profilo Facebook - “buon Primo Maggio a tutti i lavoratori e le lavoratrici” emiliano-romagnoli sottolineando che “l'Emilia-Romagna ogni giorno si deve anche battere per difendere il lavoro dalla sotto retribuzione, dal dramma degli infortuni e della sicurezza sul lavoro e ovviamente soprattutto dal precariato e dalle prospettive per le nuove generazioni”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - De Pascale: “Emilia Romagna luogo pulsante del lavoro che combatte per l’equa retribuzione”

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