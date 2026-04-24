Foreste Casentinesi l' Emilia Romagna deve avere un ruolo nella guida del Parco | de Pascale stoppa il Ministero

La Regione Emilia-Romagna ha ribadito la richiesta di avere un ruolo di rappresentanza nella guida del Parco delle Foreste Casentinesi, in risposta a una decisione del Ministero dell’Ambiente di interrompere il processo di nomina. La questione riguarda i confini e l’autorità istituzionale sui due parchi nazionali più grandi d’Italia. La disputa ha portato a uno scontro tra le autorità regionali e il dicastero, evidenziando divergenze sulla gestione e la rappresentanza.

Non è solo una questione di nomi, ma di confini, rappresentanza e rispetto istituzionale. È uno strappo profondo quello che si è consumato tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dell’Ambiente sul rinnovo delle presidenze di due tra i parchi nazionali più importanti d’Italia: il Parco.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Nomina Parco Foreste Casentinesi, l’ira del Pd: "Una lottizzazione politica, è uno schiaffo alla Romagna"“Le notizie che giungono dalla stampa sulla nomina del presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna ci... "Ignorata proposta unitaria dei territori": il caso sulla nomina del presidente del Parco delle foreste casentinesiI sindaci di Bagno di Romagna, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Santa Sofia e Tredozio esprimono in una nota “forte rammarico e profonda... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nomina Parco Foreste Casentinesi, l’ira del Pd: Una lottizzazione politica, è uno schiaffo alla Romagna; Parco Foreste Casentinesi, polemica sulla presidenza: Solo nomi toscani, schiaffo alla Romagna; Toscana, meravigliosa primavera: trekking al Santuario de La Verna; Presidente del Parco, Legambiente all’attacco. PD sulla Presidenza Parco Nazionale Foreste Casentinesi: la proposta del governo è uno schiaffo ai territoriLe notizie che giungono dalla stampa sulla nomina del Presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna ci lasciano ... ravennanotizie.it Parco Foreste Casentinesi, polemica sulla presidenza: Solo nomi toscani, schiaffo alla RomagnaParco Foreste Casentinesi, scontro sulla nuova presidenza: la terna proposta dal Ministero sarebbe composta solo da nomi toscani. montagna.tv Monte Falco, Parco nazionale Foreste Casentinesi - facebook.com facebook