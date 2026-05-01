De Luca | Sposteremo il Pattinodromo nella zona orientale Poi parla di sicurezza e annuncia nuovi parcheggi

Il sindaco ha annunciato che il Pattinodromo, parzialmente danneggiato lungo il lungomare Tafuri a Torrione, sarà spostato nella zona orientale. Contestualmente, ha parlato di interventi per migliorare la sicurezza e ha comunicato l’apertura di nuovi parcheggi. La proposta riguarda anche la realizzazione di una “Città dello Sport”, con l’obiettivo di riqualificare l’area e ampliare le strutture sportive della città.