De Luca | Sposteremo il Pattinodromo nella zona orientale Poi parla di sicurezza e annuncia nuovi parcheggi
Il sindaco ha annunciato che il Pattinodromo, parzialmente danneggiato lungo il lungomare Tafuri a Torrione, sarà spostato nella zona orientale. Contestualmente, ha parlato di interventi per migliorare la sicurezza e ha comunicato l’apertura di nuovi parcheggi. La proposta riguarda anche la realizzazione di una “Città dello Sport”, con l’obiettivo di riqualificare l’area e ampliare le strutture sportive della città.
Vincenzo De Luca rilancia la realizzazione della “Città dello Sport” ipotizzando anche la delocalizzazione del Pattinodromo, parziamente crollato sul lungomare Tafuri a Torrione. E dove, soltanto due giorni fa, si è recato personalmente il candidato sindaco del centrodestra Gherardo Maria.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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