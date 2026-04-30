DAZN ha annunciato l'acquisizione di ViewLift, una piattaforma di streaming. L'operazione mira a rafforzare la presenza negli Stati Uniti e a sviluppare un modello B2B2C. La società intende offrire nuove soluzioni OTT dedicate a leghe e club sportivi. L'accordo conferma l'intenzione di espandere le proprie offerte nel settore dello streaming sportivo.

La piattaforma rafforza la presenza negli USA e punta su modello B2B2C con nuove soluzioni OTT per leghe e club. DAZN Group annuncia oggi l’accordo per l’acquisizione di ViewLift, fornitore leader di soluzioni digitali e di streaming per i proprietari di contenuti, con una presenza consolidata nel panorama sportivo statunitense. DAZN, piattaforma di intrattenimento sportivo leader a livello mondiale, con oltre 140.000 eventi live l’anno e una presenza in più di 200 mercati, negli USA è partner internazionale delle principali leghe professionistiche, tra cui NFL e NHL, mentre al di fuori degli Stati Uniti gestisce NFL Game Pass e NHL.TV....🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - DAZN acquisisce ViewLift: accordo strategico per lo streaming sportivo

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