Dazn acquisisce l' azienda Tech Viewlift e accelera l' espansione negli Stati Uniti

Dazn ha completato l’acquisizione dell’azienda Tech Viewlift, un passo che fa parte di un piano più ampio di espansione negli Stati Uniti. L’operazione riguarda una società specializzata in tecnologie di streaming e contenuti digitali, utilizzate anche nel settore sportivo. L’azienda acquisita ha sede negli Stati Uniti e si occupa di offrire soluzioni per la distribuzione di contenuti online. La mossa di Dazn conferma l’intenzione di rafforzare la propria presenza nel mercato statunitense.

Dazn Group ha annunciato l’accordo per l’acquisizione di ViewLift, fornitore leader di soluzioni digitali e di streaming per i proprietari di contenuti, con una presenza consolidata nel panorama sportivo statunitense. Dazn, piattaforma di intrattenimento sportivo con oltre 140.000 eventi live l’anno e una presenza in più di 200 mercati, negli Usa è partner internazionale delle principali leghe professionistiche, tra cui Nfl e Nhl, mentre al di fuori degli Stati Uniti gestisce Nfl Game Pass e Nhl Tv. ViewLift, dal conto suo, collabora con 15 squadre professionistiche negli Stati Uniti, cinque reti sportive regionali (RSN), proprietà sportive internazionali e grandi player nel campo dell’informazione e dell’intrattenimento.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dazn acquisisce l'azienda Tech Viewlift e accelera l'espansione negli Stati Uniti Notizie correlate DAZN acquisisce ViewLift e rafforza presenza nel mercato statunitenseDAZN Group annuncia oggi l’accordo per l’acquisizione di ViewLift, fornitore leader di soluzioni digitali e di streaming per i proprietari di... DAZN acquisisce ViewLift: accordo strategico per lo streaming sportivoLa piattaforma rafforza la presenza negli USA e punta su modello B2B2C con nuove soluzioni OTT per leghe e club. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: DAZN acquisisce ViewLift: accordo strategico per lo streaming sportivo; DAZN acquisisce ViewLift e rafforza presenza nel mercato statunitense. Dazn acquisisce l'azienda Tech Viewlift e accelera l'espansione negli Stati UnitiL’ operazione conferma l’ambizione di Dazn di affermarsi come attore chiave nell’ecosistema sportivo statunitense. Le attività complementari di Dazn e ViewLift offriranno una proposta di valore per le ... gazzetta.it DAZN acquisisce ViewLift e avanza negli Usa. Nuovo accordo strategico, i dettagliDAZN punta sugli Stati Uniti con l’acquisizione di ViewLift, piattaforma chiave per lo streaming OTT sportivo: i dettagli dell’accordo DAZN Group ha annunciato l’acquisizione di ViewLift, azienda spec ... affaritaliani.it