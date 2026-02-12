Sigfrido Ranucci su Massimo Giletti | Mi attacca perché se parli di me fai ascolti Rai asservita al Governo

Sigfrido Ranucci prende posizione e risponde agli attacchi che riceve in Rai. In un’intervista, il giornalista denuncia di essere bersaglio di una strumentalizzazione, con attacchi che arrivano anche da colleghi. Ranucci accusa Giletti di usare la scena per ottenere più ascolti, mentre afferma che l’azienda pubblica sembra sempre più asservita al Governo. La vicenda continua a far discutere all’interno della Rai, tra polemiche e accuse di faziosità.

Sigfrido Ranucci ha commentato gli attacchi che sta ricevendo nella stessa azienda in cui lavora da anni: "Noto una forte strumentalizzazione e attacchi scomposti. In un’altra Rai non sarebbe mai accaduto".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Massimo Giletti

Sigfrido Ranucci rompe il silenzio dopo giorni di polemiche interne alla Rai.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Massimo Giletti

Argomenti discussi: La chat di Maria Rosaria Boccia con Sigfrido Ranucci sulla lobby gay: Giletti in tv, offendono me e altri; Massimo Giletti mostra le chat su di lui tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia, l'allusione alla pericolosa lobby gay: Una delusione; Chat sulla lobby gay, citato Massimo Giletti che avverte Sigfrido Ranucci sulla verità dalle carte; Giletti mostra le chat tra Ranucci e Boccia sulla presunta lobby gay. Il conduttore di Report: Falso. Lui e Cerno sono amici e al servizio dell’ex 007 Mancini.

Massimo Giletti mostra le chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia su una presunta lobby gayIl conduttore: «Siamo giornalisti della stessa azienda, finire a parlare di questa roba è triste» ... video.corriere.it

Massimo Giletti mostra le chat su di lui tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia, l'allusione alla pericolosa lobby gay: Una delusioneIl conduttore e giornalista torinese senza filtri a Lo Stato delle cose: Dividersi tra colleghi della stessa azienda in un momento così difficile per il giornalismo è una delusione umana profonda ... torinotoday.it

La rete è un mare magnum: anche i naviganti più esperti rischiano di perdersi. A #QuanteStorie, Giorgio Zanchini dialoga con Sigfrido Ranucci, volto di Report. Una bussola per orientarsi tra informazione, web e polarizzazione, in una società sempre più iperc facebook