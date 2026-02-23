Rogoredo come Salvini e la destra hanno difeso l'agente accusato di omicidio senza se e senza ma

Il governo invita alla cautela nel caso di Rogoredo, dopo settimane di forte sostegno da parte di Salvini e della destra, che hanno difeso senza esitazioni l’agente coinvolto nell’omicidio di un giovane di 28 anni. La svolta si verifica mentre emergono dettagli che mostrano un quadro più complesso e delicato della vicenda. Le dichiarazioni si fanno più misurate e si evita di schierarsi apertamente. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte dell’opinione pubblica.

Sul caso di Rogoredo ora il governo chiede cautela. Un atteggiamento ben diverso rispetto a quello mostrato fino a qualche giorno fa, quando vari esponenti della maggioranza, Salvini in prima linea, si erano fiondati a difendere "senza se e senza ma" il poliziotto indagato per l'omicidio del 28enne Abderrahim Mansouri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ragazzo ucciso dalla polizia a Milano. Salvini: “Io sto con l’agente senza se e senza ma”Una recente tragedia a Milano ha portato alla morte di un giovane di 20 anni durante un intervento della polizia in via Impastato.

Milano, la polizia spara e uccide un 28enne: «Aveva estratto la pistola». Indagato l’agente. Salvini: «Sto con lui, senza se e senza ma»Un giovane di 28 anni è deceduto a Milano dopo essere stato colpito dalla polizia, che ha riferito di aver agito in autodifesa.

Argomenti discussi: Pusher ucciso a Rogoredo, l'indagine smentisce l'assoluzione d'ufficio pretesa da Salvini e Meloni. E nessuno ora che chieda scusa; Scudo penale per gli agenti. La storia di Rogoredo impone al governo di riflettere; Rogoredo e il pusher ucciso: indagini contraddicono Meloni e Salvini sullo scudo penale; Senza se e senza ma. Anzi, forse. Il no comment se non conosco chiude la campagna flop di Salvini su Rogore….

Rogoredo, Salvini: Se le accuse fossero confermate, sarebbe un oltraggio ai colleghi in divisaPenso soprattutto alle centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi in divisa che oggi ... msn.com

Rogoredo, dietrofront di Matteo Salvini sul poliziotto indagato: Se qualcuno sbaglia, va accertatoIl vicepremier, Matteo Salvini, tenta il dietrofront dopo aver difeso l’agente indagato: le indagini a Rogoredo mettono in discussione la versione ufficiale del poliziotto. notizie.it

Salvini e il poliziotto fermato per l'omicidio del pusher: "Rifarei quel post. Chi sbaglia paga, in divisa anche di più" Matteo Salvini è tornato a parlare dell'omicidio di Abderrahim Mansouri, il pusher ucciso a Rogoredo (Milano) lo scorso 26 gennaio, e del ferm - facebook.com facebook

Dopo l’uccisione del pusher a Rogoredo, Salvini e la destra si sono lanciati immediatamente nella difesa dell’agente senza conoscere la dinamica dell’accaduto. Ora si scopre che il Ministro dei Trasporti ha difeso una mela marcia, offendendo proprio quegli a x.com