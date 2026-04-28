Petrolio Emirati Arabi Uniti annunciano l’uscita dall’Opec

Gli Emirati Arabi Uniti hanno comunicato che dal 1° maggio lasceranno l’OPEC e l’alleanza OPEC+, che include anche la Russia. La decisione è stata annunciata ufficialmente e riguarda il settore petrolifero di quel paese. Nessun dettaglio sulle motivazioni o sulle eventuali conseguenze è stato fornito in questa comunicazione. La notizia ha suscitato attenzione nel mercato energetico internazionale.

(Adnkronos) – Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l'intenzione di uscire a partire dal 1° maggio dall'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC), e dall'alleanza OPEC+, che comprende anche la Russia. Lo riferisce l'agenzia di stampa emiratina Wam. "Questa decisione riflette la visione strategica ed economica a lungo termine degli Emirati Arabi Uniti, nonché l'evoluzione del loro profilo energetico, in particolare l'accelerazione degli investimenti nella produzione energetica nazionale", si legge nella nota pubblicata dalla Wam. "Dopo l'uscita dall'OPEC, gli Emirati continueranno il loro ruolo responsabile aumentando gradualmente e deliberatamente la produzione, in linea con la domanda e le condizioni di mercato".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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