Dall’Università Bicocca una tastiera luminosa per i bambini con deficit di attenzione | L’energia non va repressa ma incanalata

Un progetto sviluppato all’interno di un’università italiana ha portato alla creazione di una tastiera luminosa pensata per i bambini con disturbo da deficit di attenzione e iperattività. L’idea nasce da un compito accademico e mira a offrire uno strumento che aiuti a incanalare l’energia dei bambini con questa condizione. La tastiera, che combina luci e funzionalità, potrebbe rappresentare un supporto pratico e innovativo per i piccoli utenti.

Un’idea nata da una semplice consegna universitaria potrebbe trasformarsi in uno strumento capace di cambiare la vita di molti bambini con Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Deficit attenzione e iperattività, all’Università Bicocca al via raccolta fondi per TapTinoL’Università di Milano-Bicocca ha deciso di lanciare una campagna di crowdfunding per sostenere TapTino, un progetto con cui sviluppare uno strumento... Università Bicocca al fianco dei bambini malati oncologici: in Uganda arriva il progetto PrismaMilano, 5 marzo 2026 – L’Università Bicocca di Milano al servizio dei bambini malati oncologici dell’Uganda. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Falling Walls Lab Milan, Italy 2026; Università Milano Bicocca; Università di Milano-Bicocca, la luce come alleato contro le aritmie cardiache; L’Università Bicocca di Milano seleziona un informatico. Deficit attenzione e iperattività, all’Università Bicocca al via raccolta fondi per TapTinoSi punta a raccogliere 10mila euro per realizzare la versione definitiva di un gioco destinato a bimbi iperattivi ... ilgiornale.it Università di Milano-Bicocca, la luce come alleato contro le aritmie cardiacheUna ricerca condotta dall’ateneo milanese, in collaborazione con Harvard, Istituto Italiano di Tecnologia e Politecnico di Milano, dimostra che la ... lescienze.it Si libera a partire dal 1 giugno camera singola in Viale Piero e Alberto Pirelli 28, a 2 minuti a piedi dall’università Bicocca e a 10 minuti a piedi dalla fermate “Ponale” sulla M5 (Lilla). Lo stabile è di nuova costruzione e la casa è composta da altre 2 singole (att - facebook.com facebook