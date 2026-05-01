Dall’Università Bicocca una tastiera luminosa per i bambini con deficit di attenzione | L’energia non va repressa ma incanalata

Da orizzontescuola.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto sviluppato all’interno di un’università italiana ha portato alla creazione di una tastiera luminosa pensata per i bambini con disturbo da deficit di attenzione e iperattività. L’idea nasce da un compito accademico e mira a offrire uno strumento che aiuti a incanalare l’energia dei bambini con questa condizione. La tastiera, che combina luci e funzionalità, potrebbe rappresentare un supporto pratico e innovativo per i piccoli utenti.

Un’idea nata da una semplice consegna universitaria potrebbe trasformarsi in uno strumento capace di cambiare la vita di molti bambini con Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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