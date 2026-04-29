L’Università di Milano-Bicocca ha avviato una campagna di crowdfunding per finanziare TapTino, un progetto che mira a creare uno strumento di gioco innovativo. La soluzione è pensata per aiutare i bambini con disturbo da deficit di attenzione e iperattività, noto come ADHD. La raccolta fondi si rivolge a sostenitori interessati a contribuire allo sviluppo di questa iniziativa.

L’ Università di Milano-Bicocca ha deciso di lanciare una campagna di crowdfunding per sostenere TapTino, un progetto con cui sviluppare uno strumento di gioco innovativo in grado di supportare i bambini con neurodivergenza e ADHD Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività. L’obiettivo è raccogliere 10mila euro. Anna Lambiase, team leader del progetto, racconta com’è nato TapTino. “Tutto è iniziato per una consegna universitaria: trovare una domanda di ricerca mai pubblicata prima. Con Alessio Di Nunzio, componente del gruppo e studente di Psicologia in Bicocca, volevamo fare qualcosa di diverso, qualcosa che potesse concretizzarsi in futuro.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Deficit attenzione e iperattività, all’Università Bicocca al via raccolta fondi per TapTino

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