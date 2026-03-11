L’Inter ha concluso un affare da 28 milioni tra presente e futuro, interessando sia la difesa che il centrocampo. Piero Ausilio, responsabile del mercato nerazzurro, è già impegnato in trattative in vista dell’estate, mentre i tifosi seguono con attenzione le mosse del club dopo il derby perso. La società si prepara a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Tornato nel mirino dei tifosi dell’Inter dopo il derby perso, Piero Ausilio è già al lavoro per la prossima stagione. Il Ds nerazzurro avrà tanto da fare perché cambierà più di mezza rosa tra giocatori che andranno via a zero e altri con la valigia in mano pronti ad andare altrove. Una delle priorità è senz’altro il portiere, con Vicario in cima alla lista di Ausilio. Tante cose andranno poi fatte in difesa e a centrocampo, mentre un colpo in attacco potrebbe essere legato all’eventuale partenza di Marcus Thuram. L’Inter dovrà operare sempre secondo gli input del fondo: giocatori giovani e di prospettiva non troppo costosi lato cartellino – massimo 2530 milioni – e soprattutto ingaggio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il doppio affare già chiuso dall’Inter: 28 milioni tra presente e futuro

Articoli correlati

Inter vince il derby: 40 milioni e affare chiusoIn vista della finestra estiva, l’Inter pianifica un intervento mirato per la difesa, con l’obiettivo di consolidare la rosa e proseguire nel cammino...

L’Inter si rifà il look a centrocampo: 25 milioni e doppio affare | CML’Inter ha l’obiettivo di ringiovanire la rosa nel prossimo mercato estivo, abbassando l’età media attualmente di oltre 29 anni ad Appiano Gentile.

Aggiornamenti e notizie su Il doppio affare già chiuso dall'Inter...

Temi più discussi: Calciomercato Inter – Ausilio accelera col Sassuolo: doppio colpo?; Vicario, la pista Inter resta la più forte: previsti in questo mese nuovi contatti per agevolare...; Bastoni al Barcellona, scambio (quasi) alla pari con l’Inter; Stankovic ‘alleato’ Inter per Kostov: ecco i due grandi ostacoli | CM.

Inter-Juve, operazione rischiosa: già scattata un’indagineInter e Juve hanno intenzione di prendere un nuovo portiere nel prossimo calciomercato estivo. I nerazzurri saranno chiamati a sostituire Sommer, in scadenza a giugno, mentre i bianconeri non sono ... calciomercato.it

L’Inter pensa a Guglielmo Vicario per il dopo-Sommer: affare possibile già a gennaioDal canto suo, pare che Vicario gradisca il rientro in Italia dopo 2 stagioni in Premier League. Date le circostanze, l’Inter potrebbe tentare l’affondo già nel mercato di gennaio piuttosto che ... it.blastingnews.com

Derby Della Madonnina Deep Dive + UCL –– Milan vs Inter Recap. The Scudetto is OPEN! –– Matteo's Stories From Milan. Visiting Inter's Training Ground, Talking to Chivu, Allegri + Players. –– Atalanta get HAMMERED by Bayern Munich Listen x.com

Il tecnico dei bergamaschi: "Bisogna solo far loro i complimenti. Contro l'Inter rialzeremo la testa" #SportMediaset - facebook.com facebook