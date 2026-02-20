Cosa: Il musical originale dei Queen e Ben Elton, prodotto da Barley Arts. Dove e Quando: Al Teatro Olimpico di Roma, dal 26 febbraio al 1° marzo 2026. Perché: Un’esperienza rock immersiva con musica dal vivo, un cast rinnovato e un messaggio di libertà universale. L’attesa sta per finire per i fan capitolini della musica leggendaria di Freddie Mercury e compagni. We Will Rock You, lo spettacolo teatrale ufficiale dei Queen, si appresta a fare il suo ritorno trionfale a Roma, confermandosi come uno degli eventi di punta della stagione teatrale 20252026. Scritto dal celebre autore Ben Elton insieme ai membri storici della band, Roger Taylor e Brian May, il musical non è una semplice celebrazione nostalgica, ma un’opera rock travolgente che ha saputo conquistare milioni di spettatori in tutto il mondo grazie alla sua capacità di fondere la potenza del live set con una narrazione teatrale profonda e coinvolgente.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il rock dei Queen travolge Roma: We Will Rock You al Teatro Olimpico

Leggi anche: Al Teatro Verdi di San Severo il rock dei Queen con l’Orchestra Suoni del Sud

Leggi anche: We Will Rock You, il musical al Teatro Olimpico

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.