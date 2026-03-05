Stilisti fuori divisa | Matthieu Blazy e gli altri direttori creativi che si vestono un po' come vogliono

Durante la recente sfilata parigina di Alaïa, Matthieu Blazy, direttore creativo di Chanel, è stato visto indossare un outfit di Bottega Veneta. Questa scelta ha attirato l'attenzione, poiché si discosta dall'abbigliamento tradizionalmente formale degli stilisti durante gli eventi di moda. Altri direttori creativi sono stati notati con abiti meno convenzionali rispetto alle divise ufficiali delle case di moda.

E invece no. Alla recente sfilata di Alaïa della Settimana dalla moda di Parigi seduto in prima fila accanto alla sacerdotessa del fashion system Anna Wintour e al collega Raf Simons, Matthieu Blazy (oggi direttore creativo di Chanel, dopo aver guidato Bottega Veneta per tre anni), si è presentato con una giacca disegnata da lui stesso. ma per Bottega Veneta. Non Chanel. Non tweed, non camelia. Bottega. Un gesto piccolo, ma nel mondo della moda quasi rivoluzionario. Perché nel momento in cui sei alla guida di una maison storica, tutto ciò che indossi diventa automaticamente comunicazione. Branding ambulante. Blazy, invece, sembra proprio andare di gusto personale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Stilisti fuori divisa: Matthieu Blazy e gli altri direttori creativi che si vestono (un po') come vogliono Chanel, la prima collezione Haute Couture di Matthieu Blazy è un elogio alla fragilità del belloPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Leggi anche: Chanel Haute Couture: la favola di Matthieu Blazy con i piedi per terra (meglio se in décolletée bicolor) Approfondimenti e contenuti su Matthieu Blazy. Chanel, il debutto fiabesco di Matthieu Blazy alla couture di ParigiIl debutto couture di Matthieu Blazy per Chanel ha l’atmosfera poetica di una fiaba. Il Grand Palais si veste di moquette rosa punteggiata da funghi giganteschi. Il teaser dello show evoca una famosa ... milanofinanza.it Matthieu Blazy celebra il primo giorno da Chanel con un post su InstagramIl numero 1 incorniciato da un semplice fondale bianco. Una caption altrettanto essenziale «Jour 1» e il tag @chanelofficial. È così che Matthieu Blazy celebra su Instagram il suo primo giorno da ... milanofinanza.it