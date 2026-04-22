Pomezia si riunisce la task force sui rifiuti | scontro sull’assenza di Caporaletti

Ieri alle 17.30, nel municipio di Pomezia, si è tenuta la prima riunione della task force dedicata alla gestione dei rifiuti, istituita con una delibera adottata dal sindaco. La convocazione ha attratto diversi rappresentanti degli enti locali e delle aziende coinvolte nel settore. Durante l'incontro si è discusso dell'assenza di un componente chiave, che ha generato un confronto tra i partecipanti.

Pomezia, 22 aprile 2026 – Ieri alle ore 17.30, presso il Comune di Pomezia, si è riunita per la prima volta la task force sui rifiuti, istituita con delibera sindacale. Uno strumento voluto dall’Amministrazione comunale nato con un obiettivo preciso e non più rinviabile: mettere mano in maniera concreta e straordinaria a una questione annosa e complessa, quella dei rifiuti, ereditata dalla precedente amministrazione, per offrire ai cittadini risposte rapide, efficaci e con il minimo impatto possibile sulla spesa pubblica. “La Task Force rifiuti – dichiara il sindaco di Pomezia, Veronica Felici – non nasce per fare propaganda. Nasce per lavorare.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Task force degli uffici comunali: consegnate 10mila bollette per la tassa sui rifiutiDecisa accelerazione sul fronte del recupero dei tributi e dell’efficienza amministrativa a Casal di Principe. "Troppe strade invase dai rifiuti. Unitevi alla nostra task force"Un appello pubblico per prendersi cura del territorio, "adottando" porzioni di aree urbane e periurbane e restituendo decoro a spazi invasi dai...