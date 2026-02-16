Task force della Finanza | pistola sotto la cintura a Jesi e aggressione al Piano di Ancona

La Guardia di Finanza di Ancona ha arrestato un giovane a Jesi perché nascondeva una pistola sotto la cintura, mentre a Piano di Ancona è stato denunciato un altro ragazzo per aver aggredito un passante. La task force ha intensificato i controlli nelle zone più a rischio, cercando di fermare azioni violente e comportamenti pericolosi tra i giovani. Un'operazione che mira a rendere più sicure le strade della città e a prevenire episodi di microcriminalità.

Ancona, 16 febbraio 2026 - Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Ancona ha dato un segnale forte nel contrasto al degrado urbano e alla microcriminalità giovanile. Attraverso un piano di monitoraggio intensificato, che ha preso il via durante le scorse festività per proseguire nei fine settimana di gennaio e febbraio, le Fiamme Gialle hanno passato al setaccio i principali luoghi di aggregazione della provincia. L'operazione, mirata a garantire una maggiore sicurezza percepita dai cittadini, ha portato a due interventi significativi tra Jesi e il capoluogo, culminati con denunce e sequestri.