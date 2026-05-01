Da stamane prende il via la II edizione della "Tre giorni in canoa" nel Parco del Delta del Po, organizzata dal Circolo Nautico Volano di Codigoro, in collaborazione con Comune, Pro Loco, Comune di Goro, l’Aps Più Felici, le associazione Pronto Amico e Pedale Stanco, l’Anmi Codigoro, il Canoa Club Migliarino e l’Ente Parco del Delta del Po. Una cinquantina di canoisti provenienti da diverse regioni italiane ed una anche dalla Francia, percorrendo oltre 800 chilometri per partecipare a queste escursioni fra le rive degli angoli d’acqua più belli del Delta che sin concluderanno domenica. A presentare l’iniziativa il presidente del Circolo Stefano Totti assieme al collega Enrico Feggi, al vicesindaco di Codigoro Francesco Fabbri, l’assessore Stefano Adami e diversi rappresentanti dell’associazione marinai di Codigoro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla Francia per le valli in canoa: "Il parco diventa internazionale"

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