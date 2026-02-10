Dalla Francia ai mercati globali | il vino campano protagonista alla fiera internazionale di Parigi

La Regione Campania ha preso parte alla fiera internazionale di Parigi, Wine Paris, che si svolge dall’9 all’11 febbraio. I produttori campani hanno presentato i loro vini a un pubblico internazionale, puntando a far conoscere le etichette locali sui mercati globali. La partecipazione si inserisce in un momento di grande attenzione per il settore vitivinicolo della regione, che punta a rafforzare la propria presenza all’estero.

La Regione Campania partecipa a Wine Paris, una delle principali fiere internazionali dedicate al settore vitivinicolo, in programma nella capitale francese dal 9 all’11 febbraio. L’appuntamento rappresenta un passaggio chiave nella strategia regionale di promozione dei vini campani sui mercati esteri. “La presenza della Campania a Wine Paris è un passaggio strategico del nostro piano di valorizzazione agroalimentare”, ha dichiarato da Parigi l’ assessora all’agricoltura Maria Carmela Serluca. “Siamo presenti in una delle più grandi piattaforme internazionali del vino con una promozione coordinata, resa possibile anche grazie all’intervento Srg10 del Complemento di sviluppo rurale 2023-2027, dedicato ai prodotti di qualità”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

